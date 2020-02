tmwradio Bertotto: "Udinese, preoccupante il dato realizzativo. Gara delicata coi viola"

Valerio Bertotto, ex difensore dell'Udinese, è intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare - tra le altre cose - anche di Udinese-Fiorentina: "Sicuramente l’Udinese non è in un periodo bellissimo. Ha una difficoltà importante sul piano realizzativo e questo è un dato preoccupante. È una partita delicata dove i punti peseranno e saranno utili per allontanare la zona bassa della classifica. Per quanto riguarda la Fiorentina, ora sta emergendo il talento dei singoli grazie al buon lavoro di Iachini".

