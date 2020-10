tmwradio Bia: "La bolla in Serie A? Se i giocatori non la vogliono devono stare più attenti"

L'agente ed ex calciatore, Giovanni Bia, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche della bolla stile NBA della quale si sta parlando in ottica Serie A: "Se i calciatori italiani non vogliono che accada una cosa del genere, con loro chiusi sei mesi dentro i centri sportivi, devono fare più attenzione. La bolla è una conseguenza della loro professionalità e del loro spirito di sacrificio. Ci era stato preventivato che con l'arrivo del freddo ci sarebbe stato da fare maggiore attenzioni".

Andrebbe studiato un piano B per questa stagione?

"Non voglio pensarci, sarebbe brutto e anticalcistico vedere playoff e playout: il campionato italiano è bellissimo per com'è ora. Champions ed Europa League non puoi cancellarle, ma magari le Nazionali sì... E all'Europeo arriverebbero tutte nelle stesse condizioni".

