tmwradio Bia: "Lotta scudetto aperta. Juve? Mancano due rigori"

Giovanni Bia è intervenuto durante Stadio Aperto su TMW Radio.

Dopo la partita di Lione, affrontare la Juve può essere un vantaggio?

“Dipende dai punti di vista. Potresti trovare una squadra molto arrabbiata oppure ferita. Ieri la Juve non mi è piaciuta anche se c’erano due rigori evidenti. Non è la Juve che ci aspettavamo tutti quanti, contro una squadra ricca di giovani ma inferiore inferiore come il Lione”.

Eriksen sarà un titolare di Conte?

“Eriksen è un innesto importantissimo, spero che si inserisca presto perché è un giocatore che sposta gli equilibri. Vedendo la Juve ieri penso che la lotta scudetto sia apertissima e non sottovaluterei la Lazio”.

Un commento sul campionato di Immobile e della Lazio?

“Immobile non fa solo gol davanti al portiere ma parecchi se li sta inventando. È in stato di grazia e come tocca la palla fa gol. La Lazio ha calciatori sopra la media. Che giocherebbero titolari in Inter e Juve”.

Quanto è importante Handanovic per l’Inter?

“Mi dispiace per Padelli che è un ragazzo serio, ma in queste partite abbiamo visto quanto importante Handanovic per l’Inter. È un leader e sa portare avanti le partite sullo 0-0”.

Perché Godin fa fatica ad inserirsi?

“Godin ha sempre giocato a 4 in difesa negli schemi di Conte sta soffrendo. Pensava che in Italia fosse stata più facile, proprio come De Ligt”.

Il punto della situazione in zona retrocessione?

“Corini non meritava l’esonero. Classifica alla mano Spal e Brescia sono tecnicamente inferiori alle altre. Il Lecce mi sta sorprendendo e spero che continui fino alla fine. La Samp deve stare attenta perché è in zona retrocessione e non è abituata a lottare nelle zone basse. Il Genoa mi sembra più attento e determinato. Nicola è un allenatore concreto e semplice e ha donato agonismo alla squadra”.

Questo weekend giocheranno tutti a porte chiuse?

“Non credo, penso che solo mezza Serie A giocherà a porte chiuse. Di fronte a certe situazioni non siamo noi a dover decidere”.