tmw radio Bia: "Simakan sarà pronto per il Milan tra un paio d'anni. Adesso no"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'agente Giovanni Bia ha parlato anche del possibile impatto che avrebbe l'acquisto di Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo, nel Milan: "Lo conosco bene, buono e con margini di miglioramento ma non so se sia già pronto: per i difensori stranieri non è facilissimo adattarsi al calcio italiano. Oggi non cambia la qualità del Milan, magari lo può fare tra un anno o due".