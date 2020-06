tmwradio Bia sulla sospensione di Petrachi: "Succede, quando dici quello che pensi"

vedi letture

Il procuratore sportivo ed ex difensore Giovanni Bia è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto di ieri: "Nel calcio lo spettacolo lo fanno i tifosi, e ieri c'era uno spettacolo quasi imbarazzante, veramente brutto. In questo momento le partite, sorpattutto queste prime, sono atipiche: concentrazione altissima e ritmo basso, sono partite molto tattiche e brutte, si è visto ieri sera che tra Napoli e Juve insieme avranno tirato tre-quattro volte in porta. La sospensione di Petrachi? Dispiace, anche a Torino non se ne era andato bene. Lui è un ottimo professionista e certe cose succedono quando dici quello che pensi, a volte dovrebbe essere meglio tagliarsi la lingua. Purtroppo il calcio è gestito da persone che non hanno nulla a che vedere con il calcio. Abbiamo degli amministratori, non più dei presidenti, e non so se sono in grado".