TMW RADIO - Bianchi: "Questo Toro è straordinario. Bomber di A? Voto Icardi"

Rolando Bianchi, ex centravanti del Torino attualmente svincolato dopo l'avventura alla Pro Vercelli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TMW Radio' per fare il punto sul campionato di Serie A iniziato da 180 minuti e sulla Nazionale.

Chi sarà il capocannoniere di questa Serie A?

“Icardi ha qualcosa in più, ha quella continuità che agli altri manca".

Con la Spagna ti aspettavi quel modulo da parte di Ventura?

“Ho visto le critiche della stampa e mi sono sembrate eccessive. Abbiamo giocato con la Spagna che ha i calciatori più forti del mondo, è normale che l'allenatore faccia delle scelte per cercare di vincere. E' andata male all'Italia e ora probabilmente ci saranno gli spareggi e sarà sicuramente difficile".

L'idea di calcio di Ventura la consideri conservativa o moderna?

"Penso sia un'idea di calcio schematica, ogni calciatore sa quello che deve fare ma può essere limitante per alcuni. In passato ha proposto buon calcio, ma ora rischia di essere conosciuto, quindi serve qualcosa di nuovo per sorprendere l'avversario".

Che idea ti sei fatto del Torino di quest'anno?

“Calciomercato straordinario, il Toro ha tanti giocatori di proprietà che non fanno che accrescere il proprio marchio. Il voto all'estate è sicuramente alto".

Cosa è successo con Mihajlovic lo scorso anno?

“Dal centrocampo in su era un'ottima squadra, dietro si ballava un po'. Mancavano forse dei ricambi per tenere sempre alta la qualità della squadra. Questo credo sia stato l'unico problema di quella stagione”

E il Napoli?

“Ha tutte le carte in regola per disputare un campionato incredibile. Forse a volte servirebbe giocare un calcio più brutto ma portare a casa i tre punti".

Cosa è successo con la tua esperienza al City?

“Quando a metà campionato cambi squadra non è mai facile. Sono comunque soddisfatto dell'esperienza in Premier League, è un calcio che mi ha affascinato molto anche se ho faticato ad ambientarmi soprattutto nel campo dell'alimentazione dove io sono maniacale. Ritengo comunque di aver sempre fatto bene".