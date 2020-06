tmwradio Birindelli sulla Juve: "Sarri? Lo vedo un po' nervoso, ma già da prima del lockdown"

L'ex difensore Alessandro Birindelli, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, collegandosi nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Pjanic incompatibile con Sarri? Devo dire l'opposto, il pensiero del mister anche a inizio anno è sempre stato di parole buone spese per questo giocatore, un punto di riferimento per il suo centrocampo e per la squadra. Col passare del tempo le cose che gli chiedeva, forse venivano meno recepite. Chiaramente poi ci sono le opportunità di mercato: se hanno individuato qualcuno che si addice di più alle sue idee, nasce l'opportunità di far cassa con Pjanic".

Che pensa del momento di Sarri?

"Lo vedo un po' nervoso. Anzi, insoddisfatto dell'andamento della squadra, ma già prima del lockdown. L'ho sempre visto col muso: la squadra non viaggia e non si esprime come vorrebbe. Secondo me non ha nemmeno tutte le colpe, ha iniziato il lavoro con un mercato praticamente già fatto, inizialmente i progetti non prevedevano lui come allenatore. Se questo rapporto continuerà, come penso che sia, si vedranno cambiamenti, lui ad esempio vuole centrocampisti più dinamici, capaci di inserirsi. Alcuni dei suoi giocatori non lo accontentano e si innervosisce: si vede la squadra che a tratti va molto bene, poi è come se si spegnesse la luce".