TMW RADIO - Bisoli: "Solo la Juve può perdere lo Scudetto. Balo maturo"

Pierpaolo Bisoli, allenatore e padre di Dimitri centrocampista del Brescia, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Suo figlio Bisoli potrebbe starci nella Fiorentina?

"Tolte le prime 6-7, potrebbe stare anche nella rosa della Fiorentina. Ha fisico, qualità importanti e anche tatticamente è molto bravo, anche se non ha l'uno contro uno. Chi lo ha, sa che alla fine la pagnotta se la porta a casa. Un po' come ero io. Nel calcio di oggi conta il fisico, conta avere la velocità sui 30-40 metri. Il tiki taka non va più bene".

Sul Brescia:

"Se fa una partita al top riesce anche a fare punti contro squadre forti come la Lazio, ma in Serie A ti puniscono a ogni distrazione. Corini ha dimostrato di avere un'identità, sa fare le cose giuste e semplici per questa squadra. Per lottare ancora di più serve un pizzico di fortuna e più cattiveria, che al Brescia un pochino manca".

Ti ha convinto questa versione di Balotelli?

"Domenica ha fatto una grandissima partita, ha dimostrato di essersi calato nella realtà. Oltre al gol, tornava anche nella sua area e accorciava la squadra quando soffriva. Ha giocato da persona matura. Il Brescia non lo può non far giocare".

La Lazio durerà?

"Ha 3-4 giocatori sopra la media. Correa e Milinkovic li ho visti domenica e poche squadre li hanno. Può durare, anche se rispetto a Juve e Inter non ha la stessa rosa".

Lotta Scudetto?

"Lo può perdere solo la Juventus, ha un organico sopra a tutti gli altri. Conte sta facendo un lavoro enorme, è uno dei top a livello europeo. Riesce a tirare fuori il meglio da ogni calciatore e questo è quello che dovrebbe fare un allenatore. Ha dato tanto a una squadra già competitiva. Per esempio Candreva sembrava finito, ora si propone in Nazionale".

Il Cagliari può lottare per l'Europa?

"Lo dissi subito che il Cagliari aveva fatto bene sul mercato. Non può lottare per la Champions, ma può fare lo stesso campionato fatto dal Torino l'anno scorso. Ha anche un paio di cambi. Pecca forse nella zona centrale della difesa, servirebbe un giocatore con più esperienza".

Hai allenato Gagliardini, lo vedi con più fiducia quest'anno?

"Lui si deve sentire coinvolto e Conte l'ha saputo prendere nel migliore dei modi. A Napoli ha fatto una grande partita, sente la fiducia e ha bisogno di questo. Magari con Spalletti non aveva lo stesso feeling. Sono le motivazioni che rendono le squadre forti".

Iachini a Firenze?

"Darà anima, voglia, fame e grinta alla Fiorentina. Sono convinto che non si farà sfuggire l'occasione della vita. In questo è bravissimo, non molla mai niente. È bello che si arrivato lì, anche se non me lo sarei mai aspettato. Montella ha avuto tante opportunità, era inevitabile".