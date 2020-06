tmwradio Bizzarri: "Bene la ripresa. Ingiusto andare in coppa o retrocedere d'ufficio"

Albano Bizzarri, ex portiere, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi del momento. Si parte naturalmente dalla ripresa del campionato: "Io penso che i campionati si devono finire in campo. Non mi sembra giusto andare in coppa o retrocedere d'ufficio. Non è stato uno stop come quello per andare in vacanza, ma i giocatori hanno continuato ad allenarsi. In un mese si torna in forma. "Non si sapeva quando sarebbe finita la pandemia, quindi tutti si sono allenati in una certa maniera. Gli infortuni? Fanno parte della nostra professione".