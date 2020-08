tmwradio Bjelanovic: "Gasperini oggi è tra i migliori cinque allenatori al mondo"

Il dirigente Sasa Bjelanovic, ex attaccante che ha militato a lungo in Italia e in Serie A, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione "Stadio Aperto", per parlare anche della rivelazione Atalanta: "Mi auguro che possa essere una sorpresa pure nelle final 8 di Champions. Quello che fanno oggi i nerazzurri è iniziato ai miei tempi, il primo anno con Percassi. Hanno messo le basi per un progetto a lungo termine e una società così organizzata è il sogno di ogni allenatore: ci sono molte realtà in Italia che guardano un anno alla volta. Gasperini si sta dimostrando tra i primi cinque-sei allenatori al mondo: così i successi sul campo non potranno mancare".