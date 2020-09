tmwradio Bjelanovic su Dzeko: "Dov'è andato è andato, ha sempre segnato"

L'ex attaccante Sasa Bjelanovic, oggi dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per analizzare il possibile trasferimento di Dzeko alla Juventus: "Dzeko, seppure non sia giovanissimo, è comunque giocatore di qualità, e il fatto che abbiano insistito per lui è perché sa fare sia il finalizzatore che il gioco di sponda, ed ha caratteristiche molto utili per la Juventus. Dov'è andato è andato, anche tra qualche critica, i suoi gol li ha sempre fatti, e può fare bene in una Juve d'attacco, magari con CR7 si apriranno spazi per lui".