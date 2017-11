TMW RADIO - Bologna, Donadoni: "Difra torna presto. Ci manca malizia"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni, intervistato da TMW Radio a margine del "Premio Viareggio Sport", ha parlato così: "E' bello ricevere un premio, dimostra che stai lavorando in un certo modo. Bologna? Nelle ultime due settimane non abbiamo raccolto punti, anche se avremmo meritato di più viste le nostre prestazioni. Le partite però bisogna vincerle e a volte serve quella malizia che va oltre le capacità tecniche. Dobbiamo migliorare e questo ci dà fiducia per il futuro. Di Francesco? E' un ragazzo importante, dispiace. Spero di poterlo recuperare presto, non credo che i tempi siano troppo lunghi. Destro? Questa domanda va fatta prima di tutto a lui. E' un ragazzo con enormi potenzialità, ma che non sta avendo continuità di rendimento. Solo attraverso il lavoro potrà venirne fuori. Verdi escluso? Ogni ct ha il diritto di fare le sue scelte. Sono convinto che Verdi tornerà in Nazionale. Ha delle qualità importanti, i due gol su punizione contro il Crotone lo dimostrano, ma deve crescere ancora. Fiorentina? E' una squadra valida, viene da due risultati negativi e si riscatterà presto. Scudetto? Non c'è una favorita in particolare, le pretendenti se la giocheranno tutte fino alla fine".