TMW RADIO - Bonetti: "Presto criticare Ancelotti. Milan? Dispiace"

Dario Bonetti, ex giocatore, ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto".

Sul momento difficile del Napoli:

"Assurdo nutrire dubbi su Ancelotti, è ancora troppo presto per portare le critiche al tecnico. Se si vede la gara contro la Roma, senza nulla togliere ai giallorossi, la squadra ha avuto tante opportunità. Ha giocato bene e fatto un'ottima prestazione. Nel calcio italiano tutte le partite sono difficili e e sono gli episodi a determinare il risultato".

Ti ha sorpreso il lavoro di Fonseca? Anche nella gestione di tutte le assenze...

"Ho visto il suo Shakhtar l'anno scorso contro il Napoli ed è stata una delle poche squadre a metterlo in difficoltà. Non a caso l'ha anche eliminato. Fonseca ha le idee chiare: non complica, ma semplifica. Le squadre vere, nelle difficoltà, trovano quella compattezza che poi ti porta a fare grandi risultati".

Sulla Juventus:

"La Juve ha grandi margini di miglioramento anche se già a tratti abbiamo visto quello che chiede Sarri. Ha vinto di misura tante partite ma perché lì davanti hanno sbagliato gol incredibili. L'impatto di Sarri, sia sulla squadra che sull'ambiente, è stato molto positivo. Mi piacerebbe vedere in campo più Ramsey, uno che sa entrare bene anche senza palla. Ecco il salto di qualità la Juventus lo farà quando capirà che il tecnico toscano vuole un calcio di movimento: così si divertiranno di più anche i giocatori".

C'è qualcosa in particolare che paga Corini?

"L'inesperienza di molti giovani. Nella squadra ci sono giocatori di prospettiva, con qualche campione all'interno, ma hanno commesso errori individuali in fase difensiva tipici di chi non ha esperienza. La Serie A non è la B. Trovare continuità, attenzione e razionalità per 90' in A è difficile, c'è così tanta qualità che appena sbagli ti castigano".

L'Inter può passare nel girone di Champions?

"Sicuramente sì, le potenzialità nerazzurre sono sotto gli occhi di tutti. Stanno cercando di sposare una nuova filosofia e serve continuità. Individualmente sono forti ma c'è bisogno di tempo per creare un tipo di calcio che ti renda competitivo anche in Europa, dove ti serve un collettivo forte e aggressivo".

Il Milan?

"È in difficoltà. Forse qualche errore è stato fatto a monte con la scelta dell'allenatore. Gattuso aveva fatto un ottimo lavoro l'anno scorso, portando questa squadra a ridosso della Champions. Dispiace, i tifosi del Milan erano abituati a ben altro: sarà difficile che tornino a breve ad avere una squadra competitiva".