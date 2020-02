TUTTOmercatoWEB.com

tmwradio Boninsegna: "Dybala, Higuain e Ronaldo? Un problema per gli avversari, non per Sarri"

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter e vicecampione del mondo nel 1970, è intervenuto a "Stadio Aperto" su TMW Radio. Queste alcune battute: "Che profilo mi piace più tra Sarri e Conte? Credo che Conte stia facendo molto bene, deve solo completare la rosa. Sarri ha il rebus tridente offensivo, io metterei in campo tutti insieme. Dybala, Higuain e Ronaldo non devono essere un problema di Sarri, ma devono essere un problema degli avversari". Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Roberto Boninsegna a TMW Radio!