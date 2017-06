TMW RADIO - Bonomi: "Sirigu al Torino e Borini alla Lazio acquisti top"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore Mauro Bonomi, intervistato da TMW Radio, ha parlato così dei temi più attuali in casa Torino, Napoli e Lazio: "Vista la partenza di Hart, credo che Sirigu sarebbe un grandissimo acquisto per il Torino. Il mercato dei granata inizia bene con lui. La partenza di Glik si è fatta sentire, ma è nel DNA del Toro avere dei difensori grintosi e spero che possano arrivare quindi due centrali con queste caratteristiche. Belotti? Per una cifra enorme deve essere venduto, in modo da costruire così un grande Torino. Sarei altrettanto contento se rimanesse, d'altronde anche grazie a lui quest'anno si lotterà per l'Europa League. Questo può essere l'anno giusto per l'Europa, Cairo non si è mai tirato indietro e può costruire una squadra importante. E' un presidente di livello. Napoli? Serve concentrazione durante tutto l'anno. La qualità e il bel gioco ci sono, manca la continuità, soprattutto contro le piccole. Gli azzurri hanno tanti ottimi calciatori, ma il mio preferito è sicuramente Hamsik. Lazio? Inzaghi è molto bravo a tirare fuori il meglio da tutti i suoi calciatori. Sul mercato servono non tanti rinforzi, ma alcuni di buona qualità. I fratelli Inzaghi sanno il fatto loro anche in panchina, secondo me la Lazio si saprà confermare. Simone troverà la giusta via per far rendere al top la squadra sia in campionato che in Europa. Borini? E' un giocatore fantastico, un vero gladiatore, e sarebbe un grande acquisto per la Lazio".