TMW RADIO - Bordon: "Italia? Non mi aspettavo una sconfitta del genere"

© foto di Federico De Luca

Ivano Bordon, ex portiere dell'Italia e dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare i temi legati al ko della Nazionale contro la Spagna:

Che Italia è stata?

Contro la Spagna mi aspettavo una partita difficile, ma non mi aspettavo una sconfitta del genere. Non abbiamo fatto una buona prestazione e l’abbiamo pagata pesante. L’Italia non ha avuto la forza di dare fastidio alla squadra spagnola.

Il centrocampo è stata l’arma in più della Spagna?

E’ il loro reparto più forte, è tra i migliori di tutto il mondo.

Ventura?

È un ottimo allenatore e un ottimo ct. Dobbiamo avere fiducia in lui e nell'Italia

Buffon?

La punizione non era imprendibile, Gigi forse non ha visto partire il pallone. La difficoltà coinvolge tutta la squadra, portiere compreso.

Si aspetta Donnarumma al posto di Buffon?

Penso di no. Buffon può anche aver sbagliato, ma sarebbe sbagliato far giocare un altro portiere dopo una partita del genere. Non bisogna creare nuovi problemi.