Stefano Borghi è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio per fare chiarezza sul nuovo allenatore del Barcellona Quique Setien, soffermandosi anche su Rakitic e Vidal (tra i più chiacchierati sul mercato): "Per i giocatori del Barcellona, Setien è una grande opportunità perché predilige l'aspetto tecnico. Rakitic è un giocatore fondamentale per il gioco dei blaugrana cosi come Busquets. Vidal potrebbe anche diventare falso nueve".

Sulla rottura tra Barcellona e Valverde: "Si è rotto qualcosa nella squadra dopo la sconfitta di Anfield, forse ancora deve assorbirla. Valverde come risultati ha fatto bene a Barcellona, ho sempre preso le sue parti. Se devo fare una colpa a Valverde è che a mio parere spesso i calciatori del Barcellona improvvisavano il gioco. Setien non è uno che si adatta, porterà il suo stile di gioco al Camp Nou. Potrebbe fare il triplete".

