TMW RADIO - Bosco: "Douglas Costa inadatto al calcio italiano"

Andrea Boosco è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso del TMW Night show: "La fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Dybala ha sbagliato, ha tirato un rigore davvero lento. Un po' come tutta la Juventus. Sono stufo di vedere Asamoah che fa sempre la stessa finta, ma nel complesso è tutta la Juventus che non gira. Al netto del gol che ha fatto, reputo Douglas Costa inadatto al calcio italiano. Bernardeschi lo puoi aspettare, viene dalla Fiorentina ed è ancora giovane. Douglas Costa ha 26 anni, ormai non lo cambi. Devo capire perché Dybala è rimasto in panchina per 60 minuti mentre Betancur ha giocato 90 minuti. E Alex Sandro cosa ha fatto? Non voglio criticare Allegri, dico solo quello che ho visto. La Lazio ha fatto una bellissima partita, la Juventus ci è ricaduta dopo la Supercoppa. L'assenza di Pjanic pesa tantissimo, è stato uno dei migliori all'inizio del campionato. Questa è la stagione decisiva per il bosniaco".