Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto nel corso di 'Maracanà Show' l’ex giocatore Simone Braglia. Ecco le sue parole:

Era da annullare il gol di Morata?

“Secondo me è giusto così. È accaduta la stessa cosa a Colley, non vedo tutto questo stupore. Anche se si parla di pochi centimetri, c’è comunque un regolamento e dunque è giusto che venga applicato”.

Immobile è più forte degli attaccanti del passato?

“Anche se si parla di epoche diverse, non possiamo giudicare un giocatore d’oggi con uno che giocava 20-30 anni fa. Se un attaccante segna di più oggi, non significa che quelli dei decenni passati siano più deboli”.

Fra Ibrahimović e Džeko, chi vedi più decisivo nell’incontro di domani?

“Credo sia più completo Ibra. Anche se Džeko ha il suo peso all’interno della Roma. Pure il Milan ha bisogno di un leader, ma al di là dei 39 anni, Ibra ancora può trasmettere tanto all’intero organico. Stando invece alla partita di domani, penso che come squadra la Roma sia più completa, anche se il Milan ha tanto entusiasmo dalla sua parte, che trasmesso a tutta la squadra può far la differenza. Ha una rosa che seppur non sia forte come quella della Roma, ha comunque tutte le carte in regola per poter vincere la partita”.