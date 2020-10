tmw radio Braglia: “Ibra più leader di Dzeko. Il Milan può battere la Roma”

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto, nel corso del 'Maracanà Show', l’ex giocatore Simone Braglia. Ecco le sue parole:

Fra Ibrahimović e Džeko, chi vedi più decisivo nell’incontro di domani?

“Credo sia più completo Ibra. Anche se Džeko ha il suo peso all’interno della Roma. Pure il Milan ha bisogno di un leader, ma al di là dei 39 anni, Ibra ancora può trasmettere tanto all’intero organico. Stando invece alla partita di domani, penso che come squadra la Roma sia più completa, anche se il Milan ha tanto entusiasmo dalla sua parte, che trasmesso a tutta la squadra può far la differenza. Ha una rosa che seppur non sia forte come quella della Roma, ha comunque tutte le carte in regola per poter vincere la partita”.