TMW RADIO - Brambati: "Calhanoglu in chiave Juve? Non so, ma io piuttosto esalterei Cuadrado"

Brambati: "Calhanoglu in chiave Juve? Non so, ma io piuttosto esalterei Cuadrado"

A parlare a TMW Radio, ieri pomeriggio durante Maracanà, è stato l'ex calciatore procuratore Massimo Brambati. Di seguito un estratto dell'intervista: "Si parla di Calhanoglu in chiave Juve? Non so nulla, so solo che non ci sarà lo scambio con l'Inter con Eriksen. Al momento non c'è nessuna richiesta. Io comunque esalterei Cuadrado. Ogni anno gioca in una posizione differente ed è straordinario, è il giocatore che tutti vorrebbero".