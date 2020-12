tmw radio Brambati difende Conte: "Billò, domanda stupida. Con Capello vecchie ruggini"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha preso le parti di Antonio Conte nella disputa con la stampa seguita all'eliminazione dall'Inter in Champions. In particolare, è stato preso in esame lo "scontro" con lo studio di Sky composto da Anna Billò, Billy Costacurta, Fabio Capello e Paolo Condò: "Conte ha detto una cosa giusta: è incredibile come in due partite con lo Shakhtar non solo non ha vinto ma non ha neanche fatto uno di gol. E' sembrata una squadra molto limitata e credo che la qualificazione l'hanno ripersa ieri ma anche durante il cammino. Hanno giocato contro il peggior Real Madrid degli ultimi 20 anni, contro un Borussia che è stata la squadra più ostica, contro cui hai pure vinto in Germania e hai quasi rimesso le cose a posto. Non battere gli ucraini però è stato qualcosa d'incredibile. La polemica con Billò e Capello? Una giornalista fa una domanda differente. Io se vinco 5-0 ad agosto, non è detto che devo vincere 3-0 a dicembre. E' stata una domanda stupida. Ora è obbligato a vincere lo Scudetto, altrimenti sarebbe un fallimento. Con Capello ci sono questioni che vengono da lontano".