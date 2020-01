© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di alcuni temi della giornata di campionato, tra cui la sfida a distanza tra Dzeko e Higuain in Roma-Juventus: "Dzeko è più importante, ma in qualsiasi squadra, non solo nella Roma. Ha trovato una maturità di giocatore, riesce a essere incisivo in tutte le zone del campo. Spalletti aveva trovato difficoltà con lui, ma piano piano si è trovato non solo un realizzatore ma un giocatore a tutto campo. E' diventato un giocatore globale, che tutti gli allenatori importanti cercano".

Clicca sul podcast per ascoltare l'intervista completa di Massimo Brambati a TMW Radio!