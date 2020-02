© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore procuratore Massimo Brambati è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio. Queste alcune dichiarazioni sulla Roma: "Fonseca? A luglio avevo detto che prediligevo gli allenatori italiani. Ma mi sono dovuto ricredere, ma non basandomi sui risultati ma sul gioco espresso e sull'obiettivo della squadra e la sua rosa. Non mi sembra che la Roma sia lontana dalla Champions. Forse ha fatto troppo prima e un po' meno ora. E' in linea con i suoi obiettivi, con il suo valore. Magari adesso sono entrate delle dinamiche interne che non conosco. Mi piace molto Fonseca, è un buonissimo allenatore. E' stato attenzionato da club importanti".

