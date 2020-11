tmw radio Brambati: "Fossi stato in Pirlo, avrei preso al Juve solo dopo un po' d'esperienza"

Per commentare le news del momento a Maracanà, ieri su TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati. Di seguito un estratto dell'intervista: "Serve ancora tempo a Pirlo, visto anche l'esempio di Klopp e delle sue annate difficili al Liverpool? Non ha mai avuto tutta la rosa della Juventus a disposizione per via delle Nazionali, in più non ha fatto una vera preparazione e lui non ha mai fatto il tecnico. Io però non avrei accettato subito di fare l'allenatore per la Juve. Mi auguro che sia un predestinato, ma una situazione del genere con diversi senatori che stanno finendo la carriera e non solo, mi sarei preso l'U23 e avrei scelto di prendermi la prima squadra solo dopo un po' d'esperienza".