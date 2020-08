tmwradio Brambati: "Juve, la situazione era al collasso. Mancini sarebbe perfetto"

Massimo Brambati, ospite oggi di TMW Radio, racconta gli sviluppi che potrebbero arrivare per la panchina della Juventus dopo l'addio a Sarri: "La notizia nuova è che la Juve sia in standby visto che Mancini è legato alla federazione e i bianconeri non vogliono fare un atto così forte verso la FIGC. La forzatura dovrebbe farla Mancini, è un discorso complicato. Sarebbe però un allenatore davvero perfetto per quello che cerca la Juventus. La situazione era al collasso nello spogliatoio della Juventus. Lippi forse è ora la chiave che apre la porta di Mancini alla Juventus".