TMW RADIO - Brambati: "Napoli, Gattuso sta lavorando bene e va riconfermato"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, soffermandosi anche sul futuro di Gattuso al Napoli: "Gattuso è arrivato con una situazione di spogliatoio e ambiente contrario, oltre che con una classifica deficitaria. Oltre a fare un lavoro a livello tecnico, si è dovuto sobbarcare il lavoro di ricompattare lo spogliatoio e l'ambiente. Dispiace, perché Ancelotti è un maestro, ma è andato via lasciando un po' di macerie. Non tutte sue chiaro, ma Gattuso è andato al di là del ricostruire sotto l'aspetto tecnico. Per me va riconfermato, sta lavorando bene"

