tmwradio Branchini: "Guardiola mai stato vicino alla Juve. Futuro in Italia? Non lo escludo"

Nel corso del suo intervento a 360° a 'Stadio Aperto' su TMW Radio, Giovanni Branchini ha parlato anche delle voci della scorsa estate riguardanti il possibile arrivo di Pep Guardiola alla Juventus e della possibilità che il tecnico catalano possa lasciare il Manchester City dopo le sanzioni imposte dalla UEFA: "E' una di quelle pagine nere per nostri media. Non c'è mai stato nulla con la Juventus, non sarebbe successo. Guardiola resterà al City in ogni caso. Se lascerà il City sarà al termine del suo contratto o perché il City opterà per un ridimensionamento in polemica con chi lo ha giudicato colpevole. Solo nel caso di un ridimensionamento il club potrebbe chiedere ai giocatori più importanti, e a Guardiola, di andare via".

A Guardiola piacerebbe allenare in Italia un giorno, in futuro? "Potrebbe piacergli, ci ha giocato e ha tanti amici. Non mi sento di escluderla come possibilità, ma oggi è totalmente coinvolto nel progetto City".