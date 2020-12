tmw radio Branchini su Scamacca: "Interessante, è emerso nonostante le etichette"

Una lunga intervista quella di ieri a TMW Radio, nel corso della quale il procuratore Giovanni Branchini si è soffermato anche sull'exploit di Gianluca Scamacca in Serie A: "Da sempre lo ritengo interessante e dotato, è stato considerato dagli inizi uno dal potenziale importante. Ha trovato un rendimento che fino ad oggi non era riuscito a mantenere, ma sulle sue doti non c'erano dubbi. Quando smettiamo di etichettare questi ragazzi come campioni, ecco che trovano la serenità per imporsi. Finché pomperemo a dismisura quelle che non sono altro che promesse, li buttiamo in un contesto nel quale è difficile avere un rendimento buono. Il punto è che i media sono in crisi d'astinenza, e appena uno mostra qualche qualità ecco il campione".