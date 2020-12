tmw radio Branchini su Tagliafico: "Rinnovo non esclude addio all'Ajax. C'erano Inter e Napoli"

Giovanni Branchini, agente e intermediario, ha seguito anche le sorti di Nicolas Tagliafico in Italia. Queste le sue parole sul futuro del terzino dell'Ajax a TMW Radio. "Se il rinnovo lo toglie dal mercato? Non credo: penso che il rinnovo con l'Ajax sia stato dovuto, è un ragazzo che si fa apprezzare molto dentro e fuori dal campo, è stato un modo per gratificarlo. In una situazione normale avrebbe cambiato casacca. C'è un'intesa tra club, giocatore ed entourage, ma è stato un segnale di rispetto. Non credo verrà allontanato dal mercato se questo dovesse riprendere. Inter e Napoli avevano espresso interesse, poi anche all'estero ma non si è concretizzato niente".