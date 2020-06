tmwradio Brocchi: "Milan, Maldini va tenuto. E a centrocampo serve Castrovilli"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, fresco di promozione del Monza in Serie B è intervenuto mister Cristian Brocchi. Questo il suo pensiero sul Milan: "Si è perso un po' di tempo, si è cercata qualche mezza scorciatoia per ottenere qualche risultato in più. Il Milan dalla fine dell'era Berlusconi doveva rifondare, magari soffrendo per qualche stagione e ripartire inserendo giocatori di qualità anno per anno. Invece si sono cambiati tanti giocatori e allenatori.Tanta confusione, ma spero che si possa continuare ora con uno che conosce il Milan come Maldini. Non va perso, perché il Milan ha costruito le sue vittorie con giocatori come lui, dentro la famiglia Milan. Si deve costruire una squadra con uno zoccolo duro e inserire ogni anno due elementi di qualità".

Il giovane su cui punterebbe?

"Castrovilli. Quello che ha fatto vedere quest'anno è importante. Tre anni fa lo segnalai e spero che possa continuare la sua crescita. Per me è davvero forte".