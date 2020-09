tmwradio Bucchioni: "Dzeko profilo ideale per la Juve, è più funzionale di altri"

Enzo Bucchioni, editorialista di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto nella giornata di ieri a TMW Radio. Ecco un estratto dell'intervista: "Dzeko profilo ideale per la Juve? Sì è Dzeko l'ideale. Ronaldo ha sempre faticato perché non aveva un centravanti alla Benzema, che ragionasse anche per lui. Se gli metti vicino un solista come Suarez, che ragiona con la sua testa, non ne esci più. Dzeko ragiona per la squadra, ha una notevole intelligenza tattica, in un meccanismo di squadra è più funzionale. Se li prende entrambi vorrà dire che venderanno Dybala, anche perché i conti del club non sono floridissimi".