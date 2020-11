tmw radio Bucchioni: "Mi è piaciuto poco Gattuso per come ha preparato la partita"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'editorialista di Tuttomercatoweb Enzo Bucchioni ha commentato la prestazione del Napoli, uscito sconfitto al San Paolo contro il Milan: "Mi è piaciuto poco Gattuso per come ha preparato la partita. Ti manca Osimhen, quello che fa salire la squadra, ha voluto esagerare giocando con 4 'piccoletti', poco propensi alla fase difensiva. Hai concesso due centrocampisti al Milan, che in mezzo era sempre in superiorità. E' stata lì dove ha perso la partita. Doveva fare un 4-3-3".