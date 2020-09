tmwradio Bucchioni: "Paratici via dalla Juve? Secondo me sta studiando il suo futuro"

Enzo Bucchioni, editorialista di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: "Paratici è ai titoli di coda con la Juve? Penso di sì, anche perché in una società normale assieme a Sarri andava via pure Paratici. Forse lo farà alla fine di questa stagione... In rotta di collisione con Allegri c'è andato lui, e se il sostituto fallisce lo fa anche chi ha avuto l'idea. Secondo me sta studiando il suo futuro: vedremo se sarà a Roma, anche se mi pare che stiano studiando l'idea Rangnick. Il discorso dei ragazzini che hanno preso significa anche che vogliono ricominciare un percorso".