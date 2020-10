tmwradio Bucchioni: “Protocollo chiaro, il Napoli ha sbagliato. Scudetto? L'Atalanta può lottare"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole.

Cosa pensi del protocollo in merito al Covid?

“Mi sembra evidente che se c’è un protocollo, bisogna agire in base a quello che dice. Inoltre non è mai stato smentito e né tantomeno rivisto, quindi significa che funziona. Lo scorso campionato è andato avanti con questo protocollo. Il Napoli ha sbagliato nell'affrontare questa situazione”.

È mai possibile che ogni volta che si presenta una problematica non ci sia mai chiarezza sul da farsi?

“Io temo che così non si andrà mai avanti, se non si riuscirà ad avere una situazione più chiara nel momento in cui si presenta un problema”.

L’Atalanta può davvero puntare allo scudetto?

“Io addirittura pronosticai l’Atalanta in finale di Champions League. Ora la squadra è davvero completa, è lunga e ha una panchina davvero interessante. Ho visto questa squadra crescere perché non commette più alcuni errori, come ad esempio perdersi in alcuni momenti della partita, cosa che invece accadeva nella scorsa stagione. Certamente può lottare fino in fondo. Ci sono dei segnali precisi in merito, uno su tutti, non aver venduto i migliori”.

Ti è piaciuta la partita tra Lazio e Inter?

“È stata una partita mal gestita da Conte, perché con la panchina che ha a disposizione, fare un po’ di turnover non sarebbe stato male, specialmente perché la Lazio ad un certo punto si stava perdendo”.