tmw radio Bucchioni: "Samp più avanti, ma Genoa ha buone individualità"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato l'1-1 nel derby di Genova tra Sampdoria e Genoa: "Risultato giusto, la Samp mi sembra avanti come progetto ma il Genoa ha buone individualità. E poi esce da poco dal caos creato dal Covid in squadra. Alla fine sono contente entrambe. Abbiamo visto dei buoni giovani italiani come Scamacca, che esce dal Sassuolo non a caso".