tmwradio Bucchioni: "Serve pazienza coi giovani, la Juve con Coman non l'ha avuta"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni, per parlare della grande crescita dimostrata da Coma, ex Juve: "Coi giovani bisogna avere pazienza e la Juve, come altre big, a volte non ce l'hanno. Mi sembrava all'epoca un giocatore con buone qualità tecniche ma non destinato a diventare quello che è ora. Non mi meraviglia il suo percorso, altri sono esplosi più tardi come lui".