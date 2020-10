tmwradio Bucchioni: "Tanti positivi? Servivano misure preventive, un campionato ristretto"

Ai microfoni di TMW Radio Enzo Bucchioni ha parlato anche del Genoa, che ha molti giocatori positivi, in vista della ripresa del campionato: "Ha 15 positivi, non ha una rosa di 30 giocatori come una big. Questa è un'ingiustizia. Per questo faccio riferimento ai dirigenti, perché non funzionano bene. Si è tenuto per molto tempo i giocatori in una bolla, non integrale. Si doveva imporre un'attenzione maggiore in questo momento, ce l'avevano detto i virologi che in autunno ci poteva essere una seconda ondata. Andavano prese delle misure preventive. Andava fatto un campionato ristretto, giocando mercoledì e domenica, per poi fare le coppe più avanti. Invece si è voluto dare un messaggio di normalità dove non c'è nulla di normale".

