TMW RADIO - Buffon: “Create tante occasioni. Fischi? Figli del ko di Madrid”

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon, portiere dell'Italia, ha parlato in mixed zone nel post-gara di Italia-Israele. “La gente - ha detto il capitano azzurro - vuole vedere immediatamente un'azione offensiva, questo è un discorso di cultura e abbiamo provato a trovare la via del gol. Senza riuscirci, però. Ma la gara non è stata pessima, anzi. È stata ben giocata, abbiamo creato tanto. L'1-0, analizzandolo, è striminzito rispetto a quanto abbiamo prodotto. I fischi a Verratti? No, la gente viene allo stadio e ci ha anche sostenuto per quasi tutti i 90'. Questo non va dimenticato, magari quando il nostro fraseggio era stagnante c'è stato qualche fischio. Ma è anche figlio del ko con la Spagna, questo tiene l'Italia sotto processo come è giusto che sia. Nei 90', però, l'Italia ha disputato una buona gara”.