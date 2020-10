tmw radio Cagni: "Atalanta? Soffre se si abbassa il ritmo. Ma è una scelta precisa"

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi Cagni. Ecco alcune delle sue parole in merito al momento dell'Atalanta: "Lo aveva già detto, che si spreca tanta energia in Champions. L'Atalanta esprime il meglio a ritmi molto alti, se si abbassa soffre. E' una scelta che fanno da anni, come quella dell'uno contro uno dietro. Anche gli altri anni all'inizio è successa la stessa cosa. Ci vorrà un po' di tempo per trovare la condizione giusta. La Samp poi ha trovato gli equilibri giusti ed è una squadra difficile da affrontare ora".