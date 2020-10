tmwradio Cagni: "Bernardeschi è un esterno, deve giocare a destra"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, mister Luigi Cagni parla così della Juventus:

Juve con diverse defezioni contro il Crotone:

"E' vero ma con la formazione che può schierare può addirittura arrivare terza tranquillamente, questo fa capire a che livello è. Per me Bentancur non può non giocare, ma il tecnico poi decide guardando ogni giorno i giocatori allenarsi. Ha qualità e quantità, è il più forte dei centrocampisti bianconeri".

Per Bernardeschi nessuna possibilità?

"E' un esterno, mi piace più a destra che a sinistra. Lì deve giocare ma tanto dipende da lui. Ha qualità tecniche ma deve dimostrarle, altrimenti non puoi giocare a quei livelli".

