tmw radio Cagni: "Conte non sta dimostrando il suo valore. Insiste troppo con la difesa a tre"

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Serie A e dei suoi protagonisti. Questo il suo pensiero su Antonio Conte: "Non sta dimostrando quello che tutti si aspettavano. Non sta facendo molto a livello tattico per sistemare le cose. Continua a insistere con la difesa a tre anche se non può reggere la squadra quel modulo. Un tecnico intelligente cambierebbe per poi tornarci più avanti, Mi sembra strano che uno come lui, così bravo, non lo faccio. E' un campionato strano, dove credo non ce la farà a vincere la Juve. Il Milan ne sta approfittando, così come la Roma, spero in Napoli e Lazio".