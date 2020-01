TMW RADIO - Cagni: "Juventus? E' più forte anche del Milan di Sacchi".

Mister Gigi Cagni ha detto la sua sui temi più attuali del calcio italiano durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, soffermandosi in particolare sul Milan e la Juve: "Paquetà? Deve provare a fare la fase difensiva, ma oggi non ne ha le capacità. Lo devi sfruttare per le sue qualità. E' molto forte fisicamente e tecnicamente, devi trovargli un ruolo adatto. E non da mezzala. Il Milan può lottare per l'Europa League, per ora. Devono decidere quindi cosa fare. Io terrei anche Piatek, è da tenere. Serve un solo acquisto per il Milan, uno forte in mezzo alla difesa. La Juventus? E' la squadra più forte costruita negli ultimi anni. E' più forte anche del Milan di Sacchi".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Gigi Cagni a TMW Radio!