tmwradio Camolese: "Tonali al Milan, forse è il segno che si vuole investire di nuovo"

L'allenatore Giancarlo Camolese è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, per parlare dell'arrivo di Tonali in rossonero: "Credo che abbiano fatto le loro valutazioni. Prima di spendere 38 milioni o giù di lì, le società sentono un'infinità di pareri: se sono arrivati a prenderlo, a parte la concorrenza di altre, è perché credono sia adatto per l'assetto di gioco. Speriamo che questo acquisto significhi che ci sono persone che hanno nuovamente voglia di investire: negli ultimi anni non sempre abbiamo avuto le individualità migliori, anzi... La tendenza potrebbe invertirsi con i giovani, anche se pensiamo che lo scorso anno hanno risolto molte cose prendendo un over-35 come Ibrahimovic".