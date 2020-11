tmw radio Canovi: "Inter? Ad oggi il Real stenta con tutti in Liga, non è un grande avversario"

vedi letture

Il decano dei procuratori sportivi italiani Dario Canovi a TMW Radio, ieri durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento. Di seguito un estratto dell'intervista: "Partita chiave per l'Inter di Conte con il Real Madrid? Non è un Real Madrid vero, ma che stenta con tutti nella Liga ora. Quindi non è questo grande avversario. Ho visto Marocchi intervistare Conte l'altro giorno e gli do ragione. Quando l'Inter viene lasciata libera, diventa pericolosa. Quando deve applicare quello che Conte ritiene il bel gioco, si intoppa".