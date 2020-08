tmwradio Canovi: "Serve trovare un accordo, ma Conte accetterà compromessi?"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il procuratore Alessandro Canovi, per commentare la non semplice situazione relativa alla permanenza di Conte in nerazzurro: “Bisogna assolutamente trovare un accordo e vedere se Conte potrà accettare dei compromessi, che saranno di tipo morale e non economico. Sono curioso di vedere se Conte continuerà con questa dirigenza o meno. Pogba? È un giocatore di altissimo valore economico e nel pre Covid si parlava di Real Madrid. Non ha fatto però vedere le stesse cose che ha espresso nella Juventus, da quando veste la maglia dei Red Devils. Dal suo arrivo infatti, lo vedo un po’ più pigro rispetto a quando era a Torino”.