Nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il procuratore Alessandro Canovi, il quale ha parlato della finale di Champions League e di calciomercato. Ecco le sue parole:

Che considerazioni ti sei fatto sulla finale di Champions League?

“Una finale molto bella. Primo tempo equilibrato, mentre nel secondo si è vista la forza del Bayern, che meritatamente ha vinto la partita. Il PSG lo conosco abbastanza bene, tra alcuni dirigenti e giocatori, ieri infatti ho tifato per i parigini.”

Come giudichi l’esclusione di Icardi?

“Escluderlo e mettere Choupo-Moting mi ha lasciato perplesso, nonostante sia un uomo espressamente chiesto da Tuchel. Probabilmente sarà stata una scelta decisa per via della forma fisica, preferirlo a Mauro e inserirlo a partita in corso.”

Suarez alla Juventus lo vedresti bene?

“Onestamente non lo vedo così scontato il suo addio. Suarez ha ancora un anno di contratto ed è ancora un giocatore fondamentale per il Barcellona. Poi la società sta cambiando e dunque il problema maggiore su cui si concentreranno di più è questo, dunque che non se ne faccia un caso la faccenda Suarez. Ricordo che Cavani è svincolato, mentre Suarez no.”

L’Atalanta confermerà la rosa attuale?

“Se Gasperini rimane sicuramente non si accontenterà e vorrà una rosa ancor più competitiva. Il recupero di Iličić possiamo considerarlo un acquisto, mentre un nome accostato all’Atalanta è Thauvin.”

Osimhen è stato paragonato a Drogba: confronto esagerato?

“Anche se ha fatto bene al Lille bisogna aspettare con questi paragoni.”

Conte resta o va via?

“Bisogna assolutamente trovare un accordo e vedere se Conte potrà accettare dei compromessi, che saranno di tipo morale e non economico. Sono curioso di vedere se Conte continuerà con questa dirigenza o meno.”

Pogba resterà al Manchester United e che tipo di attaccante è Malen?

“Pogba è un giocatore di altissimo valore economico e nel pre Covid si parlava di Real Madrid. Non ha fatto però vedere le stesse cose che ha espresso nella Juventus, da quando veste la maglia dei Red Devils. Dal suo arrivo infatti, lo vedo un po’ più pigro rispetto a quando era a Torino. Malen lo conosco poco, mi è sembrato un buon giocatore ma non posso dire tanto a suo riguardo.”