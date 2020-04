tmwradio Capozucca: "Ripresa? Siamo in alto mare. Difficile accontentare tutti"

Il dirigente Stefano Capozucca, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato anche dei tanti problemi nell'organizzare la riprese dei campionati: "Organizzare un pensiero non è facile, c'è volontà di concludere il campionato, anche se è già falsato dall'anomala del lungo stop. Questa volontà per evitare spiacevoli conseguenze, diventa difficile accordare tutti e trovare una linea comune in sintonia. Anche dal Governo non si capisce cosa vogliano fare, c'è un po' di confusione. Il protocollo che hanno fatto, di per sé è difficile da attuare per la Serie A, in B lo potranno fare in pochi e in C non se ne parla neanche. Siamo ancora in alto mare".

Ascolta l'intervista completa.