TMW RADIO - Carboni: "Fossi nel Barça terrei il BVB in Champions, non l'Inter"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Amedeo Carboni, ex calciatore e imprenditore, nonchè grande esperto di calcio spagnolo parla così della prossima sfida tra Inter e Barcellona a San Siro, decisiva per il cammino europeo nerazzurro: "Non so quali siano i calcoli del Barcellona, ma io preferirei tenere dentro la Champions il Dortmund invece che l'Inter. I nerazzurri possono essere sempre pericolosi, quindi penso che se avranno la possibilità di mandarli fuori la coglieranno, ma non lo so. Non sarà comunque facile vincere mercoledì per l'Inter".