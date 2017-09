TMW RADIO - Carli: "Spagna di un altro pianeta. Puntiamo alla rinvincita"

© foto di Federico De Luca

Marcello Carli, ex dirigente dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sul momento dell'Italia, sulla Spagna, sulla lotta scudetto, sulla Samp di Giampaolo: "Vedremo cosa proporrà il futuro. Se ci sarà qualcosa d'interessante mi ci butto, altrimenti preferisco aspettare. So come sono. La sconfitta dell'Italia contro la Spagna? La partita ha detto che loro sono più forti, molto più forti. Loro hanno sei-sette giocatori di livello straordinario. E' inutile piangersi addosso, la sconfitta deve essere uno stimolo. Adesso devi arrivare per forza al Mondiale, non riuscirci sarebbe qualcosa di terribile. L'obiettivo dovrà essere quello di riaffrontarli in Russia. Non è giusto criticare o mettere in dubbio Ventura. I nostri giocatori sono ottimi, ma quelli della Spagna mi sembrano essere di un altro livello. E questo a prescindere dalla carta d'identità. I giocatori di grande livello le grandi partite non le sbagliano. Adesso tocca ai nostri giovani fare uno step in avanti. Serve pazienza perché noi ci siamo sempre stati e sempre ci saremo".

Per l'intervento completo di Carli cliccate sul podcast qui sotto!